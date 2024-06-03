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Dünya

Komşuda içme su paniği! Gastroenterit salgını yaşanıyor

Yunanistan'ın Tesalya Bölgesi'ndeki Rizomilo ve Stefanovikio yerleşim birimlerinde bakterilerin içme sularına karışması nedeniyle gastroenterit salgınının yaşandığı bildirildi.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Komşuda içme su paniği! Gastroenterit salgını yaşanıyor
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs ve sonrasında Rizomilo ve Stefanovikio yerleşim birimlerinde çok sayıda gastroenterit vakasına rastlandığı belirtildi.

Bölgede yapılan incelemelerde içme suyunda salmonella da dahil olmak üzere çok sayıda mikrop ve bakterinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, bu bölgedeki şebeke suyunun tuvalet harici kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Uyarıda yeme, içme, gıda temizliği, kişisel temizlik de dahil, tuvalet dışındaki hiçbir alanda suyun 100 derece üzerinde kaynatılmadan kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Salgın nedeniyle bölgedeki anaokulları ve ilkokullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Şebeke suyunu kullanmamaları tavsiye edilen halka belediye şişe su dağıtımına başladı.

Savcılık, salgının nedenlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Volos'ta gastroenterit nedeniyle hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebinin bu salgınla ilgili olup olmadığı araştırılıyor.

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