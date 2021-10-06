Komşuda ilginç protesto! ''Yunanistan'ı Türkler yönetiyor''

6 Ekim 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:52

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 58 yaşındaki Yunan bir adam, parlamento binasının önüne "Yunanistan'ı Türkler yönetiyor. Kanıt içeride" yazılı bir kamyoneti bıraktı. Ekipler Yunan adamı durdurdu ve tutukladı.

CNN Türk'teki habere göre, polis yetkilileri, bomba imha ekiplerinin aracı kontrol ettiğini ve araçtan plastik bir benzin kabının çıkarıldığını söyledi. Ekipler plastik kapta yanıcı sıvı bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Yapılan incelemenin ardından araç çekiciyle kaldırıldı ve trafik yaklaşık 30 dakika durdurulduktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, hükümetin 2022 Bütçe taslağını meclise sunmasından kısa bir süre önce meydana geldi.