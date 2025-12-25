İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8513
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşuda ''İsrail'' krizi! ''Bizde bu sözcük yok''
Dünya

Komşuda ''İsrail'' krizi! ''Bizde bu sözcük yok''

Irak'ta 'İsrail ile normalleşme' çağrısı tartışmaya neden oldu. Irak Keldani Patriği Sako'ya tepki gösteren Başbakan Sudani, 'Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş.' dedi.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
Komşuda ''İsrail'' krizi! ''Bizde bu sözcük yok''
ABONE OL

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısı tartışmaya neden oldu.

Sako, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hazır bulunduğu Noel etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail ile normalleşmenin Irak'tan başlaması gerektiğini savundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani

Kürsüye çıkan Başbakan Sudani ise, Sako'nun sözlerine tepki göstererek, "Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." dedi.

Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr da, Keldani Kilisesi Patriği'nin sözlerine tepki göstererek, "Normalleşme Irak yasalarına göre suçtur ve cezai yaptırıma tabidir. Kim olursa olsun, normalleşmeyi teşvik eden ya da talep eden herkes cezadan muaf değildir." ifadelerini kullandı.

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako

Iraklı milletvekili Mustafa Sened ise Sako hakkında mahkemede davacı olacağını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.