Komşuda istifa depremi! İkinci talebi kabul edildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehrumi, düzenlediği basın toplantısında, "Bakan Abdulmeliki, ikinci kez istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu ve dün Cumhurbaşkanı, Abdulmeliki'nin istifasını kabul etti." dedi.

İstifa gerekçesine dair bilgi vermeyen Cehrumi, Abdulmeliki'nin bundan böyle Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapacağını aktardı.



Cehrumi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Abdulmeliki yerine Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in yardımcısı Muhammed Hadi Zahidi Vefa'yı vekaleten Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı olarak atadığını dile getirdi.

