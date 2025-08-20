İSTANBUL 28°C / 18°C
Dünya

Komşuda isyan ettiren satış kararı! ''Ülkeyi İsrail'in arabasına bağladılar''

Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Sol Partisi, yerli savunma sanayi şirketinin İsrailli firmaya satılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, 'Miçotakis rejiminin Filistin'deki soykırıma suç ortaklığıdır. Katliam yapılırken, uluslararası toplum Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetiyle iş yapmaya devam ederken, ülkeyi İsrail'in arabasına bağlayarak, hayati öneme sahip sektörleri yok pahasına vererek ulusal açıdan zararlı bir tercihe yönelmiştir.' denildi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 07:13
Komşuda isyan ettiren satış kararı! ''Ülkeyi İsrail'in arabasına bağladılar''
Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Sol Partisi, savunma sanayi şirketi Yunanistan Araç Sanayisi'nin (ELBO) tüm mülkiyetinin İsrail firması SK Group'a satılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yeni Sol Partisi'nden yapılan açıklamada, "ELBO'nun İsrail firması SK Group tarafından tamamıyla alınması bir yatırım değil, kritik kamu altyapı organlarının ve stratejik bir endüstrinin elden çıkarılmasıdır. Yunanistan'ın en önemli savunma sanayisinin yabancı ellere kaptırılması ülkenin ulusal güvenliğini ve teknolojik açıdan kendi kendine yeterliliğini tehlikeye atmaktadır." ifadesi yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Öte yandan, bu satışın basit bir elden çıkarma olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda (Başbakan Kiryakos) Miçotakis rejiminin Filistin'deki soykırıma suç ortaklığıdır. Katliam yapılırken, uluslararası toplum (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetiyle iş yapmaya devam ederken, ülkeyi İsrail'in arabasına bağlayarak, hayati öneme sahip sektörleri yok pahasına vererek ulusal açıdan zararlı bir tercihe yönelmiştir."

Askeri, sivil ve özel amaçlı araçların üretim ve montajı alanında varlık gösteren ELBO'nun yüzde 79'u 2020'de SK Group'a satılmıştı. Bugün ELBO'dan yapılan yazılı açıklamada, ELBO'nun mülkiyetinin tamamının SK Group'a aktarıldığı duyuruldu.

