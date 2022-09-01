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Dünya

Komşuda kader anı! 7 Eylül'de görüşme kararı aldılar

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Meclis'in feshedilmesi yönündeki talebini 7 Eylül'de görüşme kararı aldı.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
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Irak medyasından alınan bilgiye göre, Yüksek Yargı Konseyi, Mukteda es-Sadr'ın Meclis'in feshedilmesine yönelik önerisini yeniden değerlendirdi. Ülkedeki siyasi krizi göz önünde bulunduran Yüksek Yargı Konseyi, Meclis'in feshi konusunu 7 Eylül'de görüşme yönünde karar verdi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclis'in feshedilmesini istemişti. Ancak Yüksek Yargı Konseyi, böyle bir yetkileri olmadığını bildirmişti.

Bunun üzerine Sadr destekçileri Yüksek Yargı Konseyi'ne yönelik protestolar başlatırken, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade eden Sadr ise yargı yetkililerinin değiştirilmesini talep etti.

- IRAK'TAKİ OLAYLAR

Sadr destekçileri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr 29 Ağustos'ta siyaseti bıraktığını açıklamış, ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 380 kişi de yaralanmıştı.

Şii liderin 30 Ağustos günü destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmasıyla, Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

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