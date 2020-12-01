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Dünya

Komşuda Kovid-19 verilerinin ''gerçeği yansıtmadığı'' öne sürüldü

Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ederken bu sayıların 'gerçeği yansıtmadığı' öne sürüldü.

AA01 Aralık 2020 Salı 15:13 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 15:13
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Yunan basınındaki haberlerde, Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) vaka sayılarını hesaplarken kullandığı 2 ayrı metot dolayısıyla ülkede açıklanan Kovid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" savunuldu.

Haberlerde, kamu ile özel hastanelerde edinilen günlük vaka sayısında izlenen bu iki ayrı metot dolayısıyla Başbakanlık ile Sağlık Bakanlığı uzman komitesine gönderilen vaka sayılarının aynı olmadığı iddia edildi.

EODY ise söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, bu haberlerin "hayal ürünü" olduğu belirtilerek ülkede "milli birlik gerektiren anlarda bu tür haberlerin içe kapanıklık ve kuşku uyandırdığı" ileri sürüldü.

Atina Savcılığı, iddiaları araştırmak üzere EODY hakkında soruşturma başlattı.

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