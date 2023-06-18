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Dünya

Komşuda kriz çıkaran gaf: Aman Türkler duymasın

Ana muhalefet lideri ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Batı Trakya halkı için sarf ettiği 'Türk' gafı ülkede kriz çıkardı. Yunan kullanıcılar Çipras'ın bu sözünü 'Aferin çok iyi dedin' sözleriyle iğneledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'Olayı büyütmeyin Türkler duymasın' dedi. Yunanistan'da resmi söylemlerde 'Türk azınlık' sözü yerine 'Müslüman azınlık' ifadesi kullanılıyor.

18 Haziran 2023 Pazar 13:11 - Güncelleme:
Komşuda kriz çıkaran gaf: Aman Türkler duymasın
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Yunanistan'da ana muhalefet SYRİZA'nın lideri eski başbakan Aleksis Çipras'ın Yunan kanalı Alpha TV'ye verdiği röportaj sırasında yaptığı Türk gafı Yunanistan'da tepkilere neden oldu.

Batı Trakya'daki halk için 'Türk azınlık' diyen Çipras, eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanis'e tepki göstererek "Batı Trakya'ya gidip Türk azınlığa şantaj yaptı" dedi.

Bakoyanis Yunanistan'daki seçim sürecinde Gümülcine'deki Hacıören köyü ziyareti arasında "Beni desteklemezseniz Atina'da işler sizin için zorlaşır" sözlerine yer vermişti.

Ülkede resmi söylemlerde 'Türk azınlık' sözü yerine 'Müslüman azınlık' ifadesi kullanılıyor.

Çipras'ın bu gafı ise Yunan basınında ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KOMŞUDA KRİZ ÇIKARAN GAF: AMAN TÜRKLER DUYMASIN

Yunan kullanıcılar Çipras'ın bu sözünü "Aferin çok iyi dedin" sözleriyle iğneledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Olayı büyütmeyin Türkler duymasın" dedi.

Bazı kullanıcılar ise Çipras'ın konuşması sırasında bazen Müslüman bazen de Türk azınlık dediğine dikkat çekerek "Bu durumu çok gündemde tutmayın Türkler fark edip güler" dedi.

Yunan gazetelerinin de gündeminde Çipras vardı. Yunan gazetesi Xronos.gr Çipras'ın yanlışlıkla 'Türk azınlık' dediğini ifade ederek "Konuşmasının bazı yerlerinde de Rum Müslüman dedi" sözlerine yer verdi.

Aynı zamanda gazete, Çipras'ın ikiyüzlülükle suçlandığını da ifade etti.

The Toc da Çipras'ın gafından bahseden gazeteler arasındaydı. Gazete, meclis üyesi Adonis Georgiadis'in Çipras'a sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiden bahsetti.

Georgiadis ise paylaşımında "Tüm olanlardan sonra, Yunanistan'ın eski Başbakanı ve şimdiki Muhalefet Lideri'nin Trakya'daki Müslüman azınlığa 'Türk' demesi gerçekten inanılmaz.... Düzeltilemez" sözlerine yer verdi.

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