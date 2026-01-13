İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1696
  • EURO
    50,4216
  • ALTIN
    6368.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşuda kriz derinleşiyor: Yunan basınından Miçotakis'e ''fiyasko'' değerlendirmesi
Dünya

Komşuda kriz derinleşiyor: Yunan basınından Miçotakis'e ''fiyasko'' değerlendirmesi

Yunanistan'da haftalardır süren çiftçi eylemleri, hükümet ile üreticiler arasındaki krizi daha da derinleştirirken, Yunan basınında Başbakan Kiryakos Miçotakis'in çiftçilerle görüşme girişiminin 'fiyaskoyla sonuçlandığı' değerlendirmesi yer aldı.

AA13 Ocak 2026 Salı 12:06 - Güncelleme:
Komşuda kriz derinleşiyor: Yunan basınından Miçotakis'e ''fiyasko'' değerlendirmesi
ABONE OL

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida ton Syntakton gazetesi başta çok sayıda medya kuruluşu, ülke genelindeki yol kapatma eylemlerini sürdüren çiftçilerin büyük çoğunluğunun, hükümetin görüşmeye katılacak heyeti tek taraflı belirleme girişimi nedeniyle Başbakan'la görüşmeyi reddettiğini aktardı.

Basında yer alan haberlere göre, ülke genelinde 50'den fazla noktada eylem düzenleyen çiftçileri temsil eden komiteler, tarım ve hayvancılık sektörlerini kapsayan iki ayrı heyetin kabul edilmemesi üzerine görüşmeden çekilme kararı aldı.

Çiftçiler, hükümetin bu tutumunun "diyalog değil, bölme amacı taşıdığı" görüşünü dile getirdi.

"SİYASİ FİYASKO"

Efimerida ton Syntakton, görüşmenin bu nedenle başlamadan sona erdiğini belirterek, süreci "siyasi fiyasko" olarak nitelendirdi.

Gazete, yaşanan gelişmelerin ardından Atina'da geniş katılımlı protesto düzenlenmesi ihtimalinin de gündeme geldiğini yazdı.

Yunanistan'da Aralık 2025'ten bu yana süren çiftçi eylemleri nedeniyle otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları zaman zaman kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.