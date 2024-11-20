Irak Türkmen Cephesi, Irak genelinde yapılan genel nüfus sayımı başlamadan ihlallerin yaşandığını açıkladı.

Irak Türkmen Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, nüfus sayımı arifesinde Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden Kerkük'e yüzlerce ailenin getirildiği bildirildi.

Nüfus sayımının özellikle Kerkük'teki gidişatının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, kendilerini Kerkük nüfusuna yazdırmak için yüzlerce ailenin Kerkük şehir merkezine giriş yaptığı aktarıldı.

Kerkük'ün Erbil ve Süleymaniye giriş kontrol noktalarında yoğun araç trafiğinin yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, gelen ailelerin Kerküklü olmadıklarının tespit edildiği vurgulandı.



Açıklamada, bu adımın Kerkük'ün gerçek kimliğini ve demografisinin değiştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Bu gelişmeye yönelik sessiz kalınmayacağına işaret edilen açıklamada, başta Irak Federal Mahkemesi ve Irak hükümetinin bu gelişmeye yönelik gereken adımları atması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil Irak genelinde 20-21 Kasım'da genel nüfus sayımı yapılacak.

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