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Dünya

Komşuda önemli gelişme! Enerji bakanı istifa etti

Bulgaristan Enerji Bakanı Alexander Nikolov'un istifa ettiği bildirildi.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
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Bulgar Haber Ajansına (BTA) göre, Enerji Bakanı Nikolov, Başbakan Kiril Petkov'a istifasını sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikolov'un istifasının Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Nikolov, halefi seçilene kadar görevine devam edecek.

Bulgaristan'da İTN, 8 Haziran'da dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklamıştı.

Bulgaristan Başbakanı Petkov, yaptığı açıklamada, İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.

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