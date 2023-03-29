Komşuda önemli seçim! Türkiye'de 20 ilde 162 sandık kurulacak

Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'da hükümet kurulamaması nedeniyle son 2 yılda beşinci kez erken genel seçim yapılacağını belirtti.

Son 2 yıldır yapılan seçimlerde Bulgaristan'daki partilerin yeterli çoğunluğu sağlayamadığını anımsatan Güneş, "Büyük oranda yeterli oyu alamamaları nedeniyle istikrarsız bir durum oluştu. Bu da ekonomik krizlerle boğuşan Bulgaristan'ı etkiliyor. Tabii bu durum bizim soydaşlarımızı da etkiliyor." dedi.

Soydaşların seçimlerden dolayı sandığa gitmekten yorulduğunu ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizlerin ümidi Bulgaristan'daki Türklerin ve vatandaşların daha iyi hayat şartlarına sahip olması ve refah düzeyinin yükselmesi. Türkiye-Bulgaristan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için orada istikrarlı bir hükümetin kurulmasını istiyoruz. Soydaşlarımıza ricada bulunuyoruz, sandıklarda oy kullanma işlemlerine gelin katılın, bu sizler için çok kıymetli. Orada bir söz hakkı sahibi olmak istiyorsanız, bunlar Bulgaristan'da hükümetin kurulmasıyla olur. Hükümetin kurulması için de Bulgaristan parlamentosunda yer alan partilerin yüksek oranlarda oy almasıyla mümkün oluyor. Bulgaristan'daki partilerin çok fazla dağınık olması, sayısının fazla olması ve düşük oranlarda milletvekili sayılarında kalmaları nedeniyle burada istikrarsız durum oluştu."

Güneş, Bulgaristan'da seçime katılan 20'ye yakın partinin olduğunu ancak partilerin yeterli milletvekili çıkaramaması nedeniyle hükümet kurulamadığını dile getirdi.

- "TÜRKİYE'DE 300 BİNDEN FAZLA SEÇMENİMİZ VAR"

Bulgaristan'da yapılacak seçimler kapsamında Türkiye'de soydaşlar için 20 ilde 162 sandık kurulacağını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 300 binden fazla seçmenimiz var. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlarımızdan, soydaşlarımızdan 300 bin insan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanabilir. Fakat soydaşlarımızın son yapılan seçimlerde 60-90 bin bandında oy kullandığını görmekteyiz. Bizim hedefimiz 2 Nisan'da yapılacak Bulgaristan parlamento seçimlerinde 120-130 bin bandında oy kullanılmasıdır. Burada kullanacağımız oylar orada hükümet kurulmasını sağlayabilir. Hükümet kurulması demek bizlerin 4 yıl seçimlerle ilgili bir işlem yapmamamız demek. Bu da Bulgaristan ve Türkiye arasındaki yüksek olan ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da yükseğe çıkmasını sağlayabilir."

Güneş, Edirne'de 2 bine yakın soydaşın kent merkezindeki 75. Yıl İlköğretim Okulu ve Bulgaristan Başkonsolosluğu ile Keşan ilçesindeki Keşan Lisesi'nde oy vereceğini ifade etti.

- "BULGARİSTAN YARDIM İÇİN İLK KOŞAN ÜLKELERİN BAŞINDA"

Güneş, hükümetin kurulamamasının halkta bitkinlik ve huzursuzluğa yol açtığını dile getirdi.

Türkiye'de yaşayan soydaşların Bulgaristan'da yaşayanlara sahip çıkmak istediğini aktaran Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Etnik kökeni Bulgar ya da Türk olsun fark etmiyor bizim için. Biz çünkü yaşadıklarımızdan şunu gördük. Türkiye'de yaşanan depremde Bulgaristan yardım için ilk koşan ülkelerin başında. Oradaki soydaşlarımız ve Bulgarlar kardeşlik bağlarımızın güçlü olduğunu gösterdiler. 150'ye yakın tır, binlerce çadır, yine 10 binlerce gıda malzemesi bize temin ettiler. Bunun yanında maddi yardım da sundular. Onlar bize destek çıktı. Bu gibi durumlarda da bizler de onlara destek çıkıp sağlıklı bir hükümet kurulmasını arzu ediyoruz."