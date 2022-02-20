Komşuda ''petrol'' krizi! ''10 yıldır çözülemiyor''

AA 20 Şubat 2022 Pazar 11:34 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 11:34

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin IKBY'nin gaz ve petrol yasasına ilişkin kararı ve IKBY parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkmenlerin bölgenin en önemli faktörlerinden biri olduğunu belirten Maruf, geçmiş dönemde IKBY'de yapılan parlamento seçimlerine hem Türkmenler hem de ITC olarak aktif bir şekilde katıldıklarını dile getirdi.



- "TÜRKMENLER IKBY PARLAMENTO SEÇİMLERİNİN ZAMANINDA YAPILMASINDAN YANA"

Maruf, IKBY parlamento seçimleri için yasaya göre 5 Eylül ile 5 Kasım arasında bir günün belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



Türkmen Bakan, "Biz Türkmenler olarak parlamento seçimlerinin kendi tarihinde yapılmasından yanayız. Ayrıca, Türkmenlerin bölgede aktif bir şekilde hem parlamentoda hem de hükümette, siyasette yer alması da önemlidir." diye konuştu.



- "ERBİL İLE BAĞDAT ARASINDAKİ SORUNLARIN MUTLAKA DİYALOĞA İHTİYACI VAR"

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan genel seçimler sonrası şu anda bir istikrarsızlık olduğunu, seçimlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen hala ciddi bir adım atılamadığını vurgulayan Maruf, Erbil-Bağdat ilişkilerinin istikrarlı olmasının önemine işaret etti.



Maruf, IKBY'nin Irak Anayasası'na göre Irak'ın bir parçası olduğunu hatırlatarak, Erbil ile Bağdat arasındaki petrol dosyasının da 10 sene önce ortaya çıkan bir sorun olduğuna ve hala çözülemediğine dikkati çekti.



Türkmen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde Irak Federal Mahkemesinden bu kararın çıkmasının, zamanlama açısından uygun olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda da daha fazla bir siyasi amaç için kullanılan bir karardır, siyasi baskı amaçlı olarak görülmektedir. O yüzden şu anda Irak için Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların mutlaka diyaloğa ihtiyacı var."



- IRAK YÜKSEK FEDERAL MAHKEMESİNİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesinden 15 Şubat'ta çıkan kararda, "IKBY'deki petrol ve gaz yasası, federal yönetim (Bağdat) anayasasına aykırıdır ve yasal değildir." ifadelerine yer verilmişti.

Kararda, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanına bilgi vermek zorunluluğu getirilerek, "Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığına teslim edilmeli." ifadesi yer almıştı.

IKBY hükümeti ise mahkemenin kararının "adaletsiz" ve "anayasaya aykırı" olduğu açıklamasını yapmıştı. Açıklamada, IKBY'nin Irak Anayasası'nda yer alan haklarından feragat etmeyeceği ve bu konuda federal hükümetle birlikte anayasal bir çözüme ulaşma çabalarını sürdüreceği kaydedilmişti.