Komşuda savaş uçağı alarmı! Gizlice fotoğraf çektikleri tespit edildi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, 47 yaşında bir çift, onların 15 yaşındaki oğlu ve 53 yaşlarındaki arkadaşlarının Tanagra'daki askeri tesisin fotoğrafını çektiği tespit edildi.

Bunun üzerine 4 Çinli, hava kuvvetleri personelince durduruldu ve polis çağrıldı. Götürüldükleri polis merkezinde Çinlilerin cep telefonlarında askeri savaş uçaklarına ilişkin fotoğraflar bulundu. Bu nedenle önce gözaltına alınan 4 Çinli daha sonra tutuklandı.

Casusluk şüphesiyle tutuklanan Çinliler ise sadece turist olduklarını savundu.

