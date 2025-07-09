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Dünya

Komşuda savaş uçağı alarmı! Gizlice fotoğraf çektikleri tespit edildi

Atina'ya yaklaşık 70 kilometre uzaktaki Tanagra'da bulunan askeri tesisin fotoğrafını çeken 4 Çinli tutuklandı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
Komşuda savaş uçağı alarmı! Gizlice fotoğraf çektikleri tespit edildi
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, 47 yaşında bir çift, onların 15 yaşındaki oğlu ve 53 yaşlarındaki arkadaşlarının Tanagra'daki askeri tesisin fotoğrafını çektiği tespit edildi.

SAVAŞ UÇAKLARINA İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Bunun üzerine 4 Çinli, hava kuvvetleri personelince durduruldu ve polis çağrıldı. Götürüldükleri polis merkezinde Çinlilerin cep telefonlarında askeri savaş uçaklarına ilişkin fotoğraflar bulundu. Bu nedenle önce gözaltına alınan 4 Çinli daha sonra tutuklandı.

Casusluk şüphesiyle tutuklanan Çinliler ise sadece turist olduklarını savundu.

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