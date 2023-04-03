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Dünya

Komşuda seçim sonuçları belli oldu... Türk partisinden büyük başarı! Düğümü HÖH çözecek

Bulgaristan'da seçim sandıklarından koalisyon hükümeti mesajı çıktı. Partiler, koalisyon için müzakerelere gitmek zorunda kalacak. Düğümü ise Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) çözecek. Seçimde oyların yüzde 13,1'ini alarak büyük başarı elde eden HÖH partisi'nin parlamentoda 3'üncü ya da 4'üncü parti olması bekleniyor.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Komşuda seçim sonuçları belli oldu... Türk partisinden büyük başarı! Düğümü HÖH çözecek
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Bulgaristan'da son 2 yılda yapılan 5'inci parlamento seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Sandıklar kapandıktan sonra resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 240 üyeli 49'uncu parlamentoda en az 5 siyasi güç yer alacak.

Oyların dağılımına göre, hiçbir siyasi güç tek başına hükümet kuramayacak. Partiler, koalisyon için müzakerelere gitmek zorunda kalacak.

Gallup International şirketinin anketine göre, sağ görüşlü, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu, oyların yüzde 25,3'ünü alarak parlamentoda en çok milletvekili bulundurma imkanı yakaladı.

Oyların yüzde 24,7'sini alan eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ikinci sırada yer alıyor.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), katılım oranının yüzde 40 civarında olan seçimin kesin sonuçlarını 7 Nisan'da açıklayacak.

Yurt dışından gelecek oyların da sonuçları önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

- HÖH PARTİSİNİN BÜYÜK BAŞARISI

Seçimde oyların yüzde 13,1'ini alan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin, parlamentoda 3'üncü ya da 4'üncü parti olması bekleniyor.

Buna göre, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman seçmenlerin desteklediği HÖH'nin parlamentoda 38 milletvekili bulundurması bekleniyor. Parti, bir önceki parlamentoda 36 kişilik bir gruba sahipti.

Bulgaristan'daki tüm siyasi çevrelerce dışlanan, Rusya yanlısı popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi de oyların yüzde 14,2'sini elde ederek, parlamentoda yer alacak. Vızrajdane, bir önceki seçimde oyların yüzde 10'unu almıştı. Bulgaristan'ın NATO ve AB'den bir an önce çıkmasında ısrar eden bu partinin meclisteki diğer milletvekilleri ile diyalog kurması beklenmiyor.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), oyların yüzde 9,9'unu elde etmesiyle parlamentoya katılacak.

Popülist şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin oyları ise yüzde 4'e ulaştı.

Son 2 yılda, kısa ömürlü 4 parlamentonun hükümet kuramamaları nedeniyle ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in atadığı geçici hükümetleri tarafından yönetiliyor.

Radev, yeni parlamentonun açılış tarihini en kısa zamanda açıklayacağını bildirdi.

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