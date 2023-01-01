Komşuda sesler yükseldi: Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi en çok artıran meselelerden biri Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemleri.

Yunan basınında aylardır dolaşan haberlere göre, aslında bu mesele Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uzun süre 'çekmecesinde' duruyordu; ancak Türkiye korkusundan masaya yatırılmıyordu.

Türkiye-Yunanistan geriliminin en önemli meselesi olan bu konu gündemi meşgul ederken Yunan basınında da Atina'ya sert bir eleştiri geldi.

Haberde, Yunanistan hükümetinin 'sıkıcı televizyon kanalları' gibi olduğuna dikkat çekilerek "Yunanistan aynı peri masallarına devam ediyor" denildi.

Ayrıca Yunanistan'ın uluslararası alanda kabul edilmiş bir süreç olmadıkça asla böyle bir genişletme adımına da gitmeyeceğinden bahsedildi.

Haberde, "Yunanistan gerçekten böyle bir şeyi planlıyorsa bunu parlamentoya taşır. Partilere ve özellikle de yabancı büyükelçilere sunar. Böylece destek alır. Ancak böyle bir şey olmadı" denildi.

Haberin devamında Yunanistan böyle bir hamle yapması sonucunda Türkiye'nin kesinkes bunu savaş sebebi sayılacağı söylendi.

Haberde Atina hükümetinin dış ilişkilerine de eleştiri var.

Ulusal düzeyde yeni bir şey olmadığından bahsedilen haberde Türkiye'nin ise tam tersine özellikle Libya alanında başarıya imza atıldığını ifade etti.

Türkiye ekim ayında Libya ile hidrokarbon anlaşması imzalamış ve bu anlaşma birkaç aydır Yunanistan'ın gündemini oldukça meşgul ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten de bahsedilen haberde hem Miçotakis'in hem de Dışişleri Bakanı Dendias'ın Arnavutluk ziyaretlerinin 'tam bir fiyasko' olduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma meselesini yeniden gündeme getirmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan konuyla ilgili sert tepki geldi.

Akar, 'Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza 'unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi. Ayrıca Bakan Akar, konuşmasında casus belliye de vurgu yapmıştı.

Bakan Çavuşoğlu iseTürkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'de değil 12, 1 mil dahi genişlemeye izin vermeyeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" ifadelerini kullandı.