AA 11 Şubat 2021 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:59

Sadr'a bağlı silahlı yapı, 8 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağdat, Necef ve Kerbela kentlerinde hafif ve ağır silahlarla donatılmış şekilde sokaklara çıkıp adeta meydan okurcasına gövde gösterisi yaptı. Bu eylem, Sadr'a yakın sosyal medya hesabından "Bağdat, Necef ve Kerbela'da DEAŞ ve Baas Partisi iş birliğinde saldırılar gerçekleştirilecek" açıklamasının ardından yaşandı.

Hükümet resmi güçlerinin milis gücünün eylemlerine karşı hiçbir müdahalede bulunmadan seyirci kalması da dikkatleri çekti. Sadr'ın talimatıyla sokakları dolduran maskeli ve eli silahlı bu kişilerin yaptıkları, "silahların kontrol edilmesi ve devlet elinde toplanması" stratejisini savunan hükümete de "bize dokunamazsın" mesajı içerdiği yorumları yapıldı.

Sadr'ın bu hamlesiyle eski Başbakanlardan ve siyasi hasmı konumundaki Nuri el-Maliki'ye de mesaj göndermek istediği ifade edildi.

Maliki, yerel bir televizyon kanalına verdiği mülakat sırasında Başbakanlığı döneminde Sadr'a bağlı Mehdi Ordusu'nun insanları korkutmaya izin vermediğini ve vermeyeceğini söylemişti. Maliki'nin bu sözleri Sadr cephesini çok kızdırmıştı ki; Maliki'ye karşı sosyal medya hesapları üzerinden saldırı niteliğinde içerikler yayınlanmıştı.

Seraya es-Selam'ın aniden sokaklara inme eyleminin bir diğer perde arkasının, "İran'a yakın Haşdi Şabi gruplarıyla hesaplaşma ve onlara karşı güç gösterisi" olduğu ve Sadr'a bağlı bu silahlı yapının diğer Şii milis güçlere karşı gücünü arazide göstermek istediği kaydediliyor.

- SADR KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Sadr da, dün uzun süre sonra ilk kez ikamet ettiği Necef'in Hannana semtindeki evinin önünden kameralar karşısına geçti. Söz konusu gövde gösterisinin devlete karşı olmadığını savunan Sadr, güvenlik güçlerinin çökme noktasında olduğunu ve onlara destek sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Maliki'ye de örtülü mesaj gönderen Sadr, "Yolsuzluğa bulaşmış olanların bir daha başbakan olmasına asla izin vermeyiz." dedi.

Maliki, televizyon kanalındaki açıklamaları sırasında başbakanlık koltuğu için teklifi gelmesi halinde bunu değerlendireceğini söylemişti. 2 dönem, toplam 8 yıl başbakanlık yapan Maliki'nin bir daha bu görevi üstlenmek istediği ve bunun için ara sıra kulis yokladığı biliniyor.

Seraya es-Selam Sözcüsü Safa Temimi de, askeri gövde gösterisi sonrası yaptığı açıklamalarda, bunun bir askeri gövde gösterisi olmadığını iddia etti ve zor durumda olduğunu ileri sürdüğü güvenlik güçlerine destek içerdiğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin o gün silahlarıyla sokakları dolduran milislere karşı resmi seyirci kalmasını da değerlendiren Temimi, "Güvenlik güçleriyle terörle mücadele konusunda ortak çalışmalar yürüttük ve istihbari konularda onlara önemli bilgiler verdik. Seraya es-Selam'ın sokaklara inmesi sırasında herhangi bir güvenlik ihlali veya sürtüşmesi yaşanmadı. Bu da, 'devlete karşı eylemdi' diyenlere yanıt niteliğindedir." dedi.

- "MALİKİ VE SADR ARASINDAKİ SİYASİ HUSUMET ASKERİ ÇEKİŞMEYE DÖNÜŞTÜ"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Iraklı siyasi analist Ali Mumtaz, "Seraya es-Selam'ın yaptığı eylem bir gövde gösterisidir. Bu hareket üç mesaj içeriyor. Bunların başında, Maliki'ye cevap içeriyor. Böylece Maliki ve Sadr arasındaki siyasi husumet askeri çekişmeye dönüştü. İkinci mesaj ise, Ekim göstericilerinedir. Sadr, önce bunlarla (göstericiler) hareket etti sonra desteğini çekerek karşı durmaya başladı. Sadr'ın üçüncü mesajı ise, (10 Ekim'de düzenlenecek) erken seçimle ilgilidir. Sadr, güç ve nüfuzunu şimdiden göstermek istiyor." şeklinde konuştu.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Mukteda es-Sadr'a bağlı birden fazla silahlı milis grup bulunuyor.

Sadr, DEAŞ terör örgütünün 2014'teki saldırıları sırasında Seraya es-Selam'i kurmuştu.

Şii dini ve siyasi lider, daha önce Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud isimli silahlı milis yapılarını oluşturmuştu. Mehdi Ordusu, Irak'ta 2006-2008 yıllarındaki mezhep savaşına karışmıştı. Sadr, mezhep savaşında rol aldığı gerekçesiyle yoğun eleştiriler üzerine Mehdi Ordusu'nu dondurmuş yerine Yevm el-Mevud'u kurmuştu.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu da, 2018 seçimlerinde 329 sandalyeli meclisin 54 vekille birinci partisi olmuştu.

Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki hükümette de Sağlık Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın Sadr'a bağlı harekete yakın oldukları biliniyor.