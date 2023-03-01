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Dünya

Komşuda skandal karar! Türkiye'den sert tepki

Irak hükümeti, Kerkük'te resmi yazışmalarda Türkmencenin kısıtlanmasını öngören karar aldı. Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından Irak makamlarına bu kararın süratle gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Komşuda skandal karar! Türkiye'den sert tepki
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Irak Başbakanlık Genel Sekreterliğinden Kerkük Valiliğine gönderilen yazıya göre, kentteki resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçe kullanılacak.

Karara, kentte yoğun yaşayan Türkmenler tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosundan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetince Kerkük Valiliğine gönderilen kararın reddedildiği belirtildi.

Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrı yapılan açıklamada, kararın iptal edilmesi istendi.

Irak Meclisi Türkmen Grubunca yayımlanan açıklamada, Kerkük'te Türkmencenin yok sayıldığı kararın, anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan'a "Türkmen dilinin de Kerkük'teki resmi yazışmalarda kullanılması" için talimat vermesi çağrısından bulunuldu.

TÜRKİYE'DEN KERKÜK'TE TÜRKMENCE KISITLAMASINA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından Irak makamlarına bu kararın süratle gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince alınan bir kararla, Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Bu kararın Irak'ın kurucu ve asli unsurlarından olan Türkmenlerin temel haklarının ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda Irak Anayasası'ndaki hükümlerle de açıkça çelişmektedir. Nitekim, Anayasa'nın dördüncü maddesi, Türkmenlerin nüfus yoğunluğunu oluşturduğu idari birimlerde Türkmencenin resmi dil olduğu hükmünü amirdir. Keza Irak Anayasası'nın 125. maddesi de Anayasa'nın, Irak'ı oluşturan tüm bileşenlerin idari ve kültürel haklarını teminat altına aldığını vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın ve Kerkük Vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini göz ardı eden bu tür adımların Kerkük'te barış içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, "Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

  • Irak
  • Kerkük
  • Türkmence

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