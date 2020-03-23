Komşuda sokağa çıkma yasağı başladı

AA 23 Mart 2020 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:52

Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sabah saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün, halka sesleniş konuşmasında, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı. Başkent Atina'nın Sintagma Meydanı'nın yasak nedeniyle boş olması dikkat çekti.

