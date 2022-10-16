Komşuda sokaklar karıştı! 'Boş bırakmayın' çağrıları yapılıyor

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın üzerine bölgede hareketli anlar yaşandı.

Hapishanede çıkan yangının ardından sosyal medyadan, mahkumlara dönük olumsuz bir müdahalenin yaşanmasına engel olmak için hapishane çevresinin boş bırakılmaması çağrıları yapılması üzerine çevrede yaşayanlar ile başka bölgelerden gelenler sokakları doldurdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, slogan atan göstericilere bazı kişilerin evlerin pencerelerinden sloganlarla destek verildiği görüldü.

Yadigarı İmam Bulvarı'nda uzun kuyruklar oluşturan araçlar korna çalarak tepki gösterirken hapishane civarında trafik durma noktasına geldi.

BİLLBOARDLARI ATEŞE VERDİLER

Bazı göstericiler Evin Hapishanesi'ndeki yangını protesto etmek için hükumet reklamlarının yapıldığı billboardları ateşe verdi.

Hapishanenin olduğu alandan gelen şiddetli patlama ve silah sesleri yakın çevrede de duyuldu.

Öte yandan sosyal medyada, şehrin birçok bölgesinden güvenlik kuvvetlerinin hapishane bölgesine gönderildiği haberleri yer aldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA da Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

HAPİSHANEDE YANGIN ÇIKMIŞTI

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah seslerinin geldiği belirtilmişti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktığı bildirilmişti.

Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede elbise deposunun ateşe verildiği belirtilmiş, sosyal medyada yangının yanı sıra, silah ve patlama seslerinin yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı.

Çıkan olayda en az 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.