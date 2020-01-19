AA 19.01.2020 09:53 - Güncelleme: 19.01.2020 09:53

Başkent Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı'nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de göstericilerin hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattığı öğrenildi.

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda tansiyonu yükseltme tehdidinde bulunmuştu.

Teknokrat hükümeti kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve gösterilerde aktivistleri öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan göstericiler, pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.