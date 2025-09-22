İSTANBUL °C / °C
Komşuda taksiciler greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler greve gitti. Başkentin de olduğu Attiki Bölgesi'nde hiçbir taksi, grev bitimine dek hizmet vermeyecek.

22 Eylül 2025 Pazartesi 13:49
Komşuda taksiciler greve gitti
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 18 saatlik greve gitti.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla düzenlenen SATA Genel Kurul toplantısına tüm taksicilerin katılabilmesi amacıyla grev düzenlendi.

Yerel saatle 00.00'da başlayan ve bu akşam 18.00'e kadar sürecek grev nedeniyle başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde hiçbir taksi, grev bitimine dek hizmet vermeyecek.

Öte yandan SATA grevle, taksi yerine şoförlü araç kiralanmasına ilişkin uygulamayı da protesto etmeyi amaçlıyor.

  • Atina
  • taksici grevi
  • Attiki Bölgesi

