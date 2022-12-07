Komşuda ''Turan'' korkusu: Türkiye dengeleri dramatik bir şekilde değiştirecek

Kırgızistan, Kazakistan, Çin'in Uygur bölgesi ve Azerbaycan'dan gelen Türk milliyetçilerinden oluşan savaşçıların, Ukrayna'da yeni bir tabur kurduğu iddia ediliyor.

Söz konusu iddiaya ilişkin kasım ayında açıklama yapan Kırgızistan vatandaşı Almaz Kudabekoğlu, "Türk devletleri" vatandaşlarının Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşması için Turan Taburu adlı bir birlik oluşturduklarını duyurdu.

Sosyal medyada yayımlanan ve elinde silah tutan bir grup savaşçının yer aldığı videoda konuşan Kudabekoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Türk halklarına soykırım yaptığını", Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ise cihat ilan ettiğini öne sürerek "Kadirov'un şeytani yönetimini de, Putin'in emperyalist rejimini de yıkacağız" dedi.

Kudabekoğlu'nun Rusça konuştuğu video, savaşçıların bozkurt işareti yaparak Türkçe attıkları "Yaşasın Turan" sloganıyla sonlandı.

KOMŞUDA "TURAN" KORKUSU: TÜRKİYE DENGELERİ DRAMATİK BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRECEK



Yunan basınında Turan taburu hakkında dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

Haberde, "Turan taburunun süreç içerisinde ne kadar etkili olacağı bilinmese de bu gelişme, Orta Asya'nın eski komünist bölgesinde büyüyen bir Pan-Türkçülüğün ortaya çıktığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Kudabekoğlu "Nasıl Çeçenistan'da insanlar katledildiyse, siviller nasıl katledildiyse, şimdi de burada Ukrayna'da öldürülüyorlar. Ukraynalı dostlarımızın İslam'ın saldırgan olmadığını anlamasını istiyoruz. Biz bunun tam tersini göstermek istiyoruz ki, İslam kesinlikle böyle bir din değildir. Evet, biz Müslümanız ve sizi korumaya geldik. Pek çok kişi artık Turan'a katılmak istiyor, hepsi Müslüman. Ve bizim böyle saldırgan bir dinimiz yok" diyor ve devam ediyor:

"Ukrayna planladıkları gibi hemen teslim olsaydı, Rusya daha ileri giderdi ve Kazakistan'a, Kırgızistan'a kadar herkesi yok etmeye ve "Rus dünyasını" kurmaya başlarlardı. Ve Ukrayna'nın şu anda karşılık vermesi çok iyi. İçeriden, dışarıdan yok edilmeleri gerekiyor, bununla her gün savaşmalıyız. Çünkü zayıf Ruslar, halklarımızın güvencesidir. '

Ukrayna'daki Turan taburu üyeleri, modern Batı silahlarıyla savaş deneyimi kazanıyor.

Pan-Türk ideolojisi Orta Asya'dan Rusya'nın önemli Türk nüfusa sahip bölgelerine sızabileceğinden, bu durum Rusya için risk oluşturmaktadır.

Türkçe konuşan ülkeler daha yakın işbirliği arzuluyor. Bu durum da Türk dünyasının lideri ve merkezi olarak görülen Türkiye'yi daha da güçlendiriyor. Böylesine güçlendirilmiş bir Türkiye, Orta Asya'daki jeopolitik durumu ve dengeleri elbette dramatik bir şekilde değiştirecektir ki bu Moskova'nın kaçınmak istediği bir şeydir."

Star Gazetesi