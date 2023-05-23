Komşuda Türk vatandaşları oy vermeye devam ediyor

Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye devam ediyor.

Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

Seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Yunanistan'da 11 bin 714 kayıtlı seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 12,7 katılım sağlanmıştı.

