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Dünya

Komşu karıştı! 'Turkaegean' hazımsızlığı

AB'nin Türkiye lehine karar vererek 'Turkaegean' markasının kullanılmasına izin vermesi Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Sabah29 Haziran 2022 Çarşamba 08:03 - Güncelleme:
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Yunanistan, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun (EUIPO) Türkiye lehine karar vererek 'Turkaegean' markasının kullanılmasına verdiği onaya itiraz etti.

Sabah'ın haberine göre, Yunanistan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, AB'nin Türkiye'nin 'Turkaegean' ismini tescil etmesine imkân tanıyan kararına itiraz edeceklerini söyledi.

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