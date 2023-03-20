Komşuda Türkiye-Mısır paniği: Oyun dışı kalacağız

Türkiye, Mısır ile normalleşme adımları atmaya başladı. Geçtiğimiz hafta, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle gerçekleştirdiği Kahire ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli mesajlar verdi.

KARŞILIKLI OLUMLU MESAJLAR VERİLDİ

Çavuşoğlu, Kahire'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız" açıklamalarında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise iki ülke arasında başlayan normalleşme sürecine, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz." sözleriyle değindi.

Doğu Akdeniz ve ticari ilişkilerin de gündeme geldiği görüşme, iki ülke arasındaki iş birliği sürecine de vurgu yaptı. İkili ticaret hacminin arttığı, Mısır'ın en fazla ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunun ele alındığı görüşme, Yunan basını tarafından da yakından takip edildi.

"YUNANİSTAN DIŞLANIYOR MU?"

Çavuşoğlu'nun Kahire ziyaretinin belli olmasının hemen ardından, 11 yıl aradan sonra diplomatik düzeyde atılan adımlar, Yunanistan'da Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimine neden oldu.

Sabah'ın haberine göre, Yunan Militaire dergisi, görüşmeye dair ayrıntılı bir analiz yayınladı. Görüşmeyi "Yunanistan dışlanıyor mu?" başlığıyla duyuran Yunan dergi, yenilenen ilişkilerin Yunanistan için iyi bir gelişme olmadığına dikkat çekti.

"OYUN DIŞI KALACAĞIZ"

Yunanistan'da da Türkiye ile yakın zamanlarda gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesi bu gelişmenin büyük bir handikap oluşturduğuna dikkat çekildi. Yunanistan'da tüm gündemin seçimler olduğu bir dönemde Türkiye-Mısır yakınlaşmasının yaratacağı sonuçlara odaklanmakta başarısız olunacağını vurgulayan analizde, "Atina Doğu Akdeniz'de yaşanacak gelişmelerin yalnızca gözlemcisi olma tehlikesiyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın "oyun dışı kalma" ihtimalinin yüksek olduğunun belirtildiği yazıda, "Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kahire'ye davet edilip edilmeyeceğinin merak konusu olduğu" sözleri yer aldı.

Diplomatik ilişkilerde yaşanan normalleşme sürecinin yalnızca bürokratik düzeyde kalmayacağının da altının çizildiği analizde, iki ülke arasında büyümesi beklenen ticari hacme de dikkat çekildi. Mısır kanadının, Türkiye ile dostluk mesajları verdiğinin belirtildiği analizde, normalleşme adımlarının Cumhurbaşkanlığı seviyesinde de atılmasının an meselesi olduğu vurgulandı.