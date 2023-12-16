Komşuda vatandaşlar 10 yıl sonra sandık başına gitti

Irak'ta 2013 yılından bu yana ilk kez yerel seçimler yapılıyor. Güvenlik güçleri ile ülke içinde yerinden edilerek kamplarda yaşayanlar "özel oylama" gününde 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek. Seçimde 1.2 milyondan fazla güvenlik görevlisi ile yerinden edilen kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsıyor.

Güvenlik güçleri ile yerinden edilen kişiler dışındaki vatandaşlar ise 18 Aralık'ta oy kullanacak. Seçim sonuçları ise Salı günü açıklanacak.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr, destekçilerine vilayet seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmuştu. Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Geniş çaplı bir boykot, seçimlerin meşruiyetini azaltır" ifadelerini kullanmıştı. Bazı bölgelerde Sadr'ın destekçileri seçim posterlerini yırtarken, çok sayıda kampanya bürosunu da tahrip etmişti.

Irak'ta yerel seçimler son olarak 2013 yılında yapılmıştı. Vilayet meclisleri, 2019'da yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle gerçekleştirilen protestoların ardından feshedilmişti.