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Dünya

Komşuda yangın kontrol altına alınamıyor

Yunanistan'da birçok noktada 3 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
Komşuda yangın kontrol altına alınamıyor
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Lutraki, Megara, İnoi ve Dervenohoria bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayılırken, Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda en az 50 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltılırken, Atina yakınlarındaki petrol rafinerisinin korunmasına yönelik bazı otoyollar kapatıldı.

RODOS ADASI'NDA YANGIN SÜRÜYOR

Rodos Adası'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise ciddi boyutlara ulaştı.

Yetkililer, yangının üç noktada kontrolsüz şekilde devam ettiğini ve sürekli yayıldığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan bir gönüllü hastaneye kaldırıldı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin haberine göre, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı ülke genelinde devam eden yüksek orman yangını riskini gerekçe göstererek bir sonraki duyuruya kadar tüm personel izinlerini iptal etti.

Haberlerde ayrıca, Yunanistan'ın, Polonya, Slovakya ve Romanya'dan yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

Yardımların cuma gününe kadar ülkeye ulaşması bekleniyor.

Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin yarın da yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

Sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma zirve yapması bekleniyor.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı göndermişti.

  • orman yangınları
  • Yunanistan
  • kontrol altına alınamıyor

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