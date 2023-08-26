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Dünya

Komşuda yangınların 8'inci gününde tahliyeler devam ediyor

Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Komşuda yangınların 8'inci gününde tahliyeler devam ediyor
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Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi.

Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.

Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.

Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Ülkede 8 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.

YANGINLAR DİĞER BÖLGELERDE DE DEVAM EDİYOR

Andros Adası'nda bugün çıkan yangın da henüz kontrol altına alınamadı.

Eğriboz Adası, Mesinia, Pirgos, Fthiotida'da yangınlar gün boyu devam etti.

Attiki Bölgesi'nde de büyük bir yağış olmamasına karşın, düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca farklı alanda küçük ölçekli yangınlar çıktı.

ATTİKİ'DEKİ ORMANLIK ALANIN YÜZDE 33'Ü SON 7 YILDA YANDI

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı.

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