Komşudan BAE açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:43

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Görüşmede bölge ülkelerinin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu ve Basra Körfezi'ndeki ülkelerin güvenliğini desteklediklerini belirten İran Cumhurbaşkanı, "Bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerin geliştirilmesi yeni hükümetin dış siyasetteki önceliğidir. BAE ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İran ile BAE ilişkilerinde herhangi bir engel olmamalıdır ve yabancıların telkinlerinin etkisinde kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Reisi, BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine ilişkin ise, "Siyonistler kötü hedeflerinin peşindedir. Ayak basacakları bir yer bulduklarında orayı fitne yuvasına çeviriyorlar. O nedenle bölge ülkeleri dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan da görüşmede BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın davet mesajını ileterek, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Abu Dabi ziyaretinin ilişkilerde yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin gündemlerinde olduğunu aktaran Al Nahyan, "Biz bu bölgenin çocuklarıyız ve ortak kadere sahibiz. Bu görüşmeler iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olacak ve emniyetin artışına sebep olacaktır. İş birliğini artırmaya hazırız." diye konuştu.

Tahran'a bir günlük ziyaret gerçekleştiren Al Nahyan, Reisi'den önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelmişti.