İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,051
  • EURO
    11,4639
  • ALTIN
    602.208
  • BIST100
    1702.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşudan bir insanlık dışı karar daha: Sığınmacılara yardım edenlere 25 yıl hapis
Dünya

Komşudan bir insanlık dışı karar daha: Sığınmacılara yardım edenlere 25 yıl hapis

Sürekli olarak sığınmacılara yaptıkları zulümlerle gündeme gelen Yunanistan'da bir skandal karar daha alındı. Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı bildirildi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 20:54 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:58
ABONE OL

Haber portalı Euobserver'ın haberine göre, son birkaç yıldır Avrupa genelinde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) çalışanlarına yönelik insan kaçakçılığı dahil olmak üzere çeşitli davalar açıldığına dikkat çekildi.

Benzer durumdaki yaklaşık 60 davanın çoğunun Yunanistan ve İtalya'da kaydedildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı belirtilen haberde, Yunanistan merkezli bir STK olan Uluslararası Acil Durum Müdahale Merkezinde (ECRI) çalışan 3 kişinin, 2018 yılında tutuklandığı, bu kişilerin de içerisinde bulunduğu 24 kişiye insan kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar yöneltildiği hatırlatıldı.

Gönüllü arama kurtarma ekibi üyelerinden Sean Binder ve Sarah Mardini, 100 gün tutukluluk süresinin ardından kefaletle serbest bırakılırken, Yunan yargısının, mayıs ayında Somalili bir sığınmacı için insan kaçakçılığı suçlamasıyla 146 yıl hapis cezası istediği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.