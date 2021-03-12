Komşudan FETÖ'ye şaşırtmayan destek! Piyasaya sürdüler

DHA 12 Mart 2021 Cuma 10:36 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 10:36

PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütü üyelerine siyasi sığınma talebi altında ülkeye giriş izni veren Yunanistan'da örgütlere verilen desteğe bir yenisi daha eklendi.

Yunan medyasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütüne propaganda desteği geldi. ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü. Kitap ve FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuşan Yeni Demokrasi Partisi eski milletvekili, Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Markou MEGA televizyonunda katıldığı bir programda FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuştu. Kitabı Yunanca çeviren çevirmenin adının ise yazar ve avukat olan Sotiris Livas'ın yaptığı belirtildi.

YAYINEVİ MÜDÜRÜNDEN TERÖRİST ELEBAŞINA ÖVGÜ

Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını yayınlanan yayınevinin müdürü Katerina Markou konuşmasında, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'de geniş bir kitleye ulaşan ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını ileri sürdü. Katerina Markou, FETÖ elebaşı Gülen'i bir dini önder olarak adlandırması ise dikkat çekiyor.

FETÖ ELEBAŞI İLE RÖPORTAJ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile çevrimiçi canlı bir söyleşi yaptıklarını dile getiren Katerina Markou, MEGA televizyonuna bu söyleşi ile ilgili kısa bir video yayınladı.