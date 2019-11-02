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Komşudan göçmenleri Türkiye’ye iade yasası 

Akdeniz’de kaçak gaz arama faaliyetleri Türk donanması tarafından engellenen Yunanistan’dan göçmen hamlesi geldi. Miçotakis hükümeti, mültecilerin Türkiye’ye iadesini öngören göç yasasını devreye soktu. 

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Doğu Akdeniz’de sırtını İsrail ve darbeci Sisi’nin Mısırı’na dayayarak Kıbrıs açıklarında kaçak gaz arama faaliyetleri yürüten Yunanistan, şimdi de göçmenleri Türkiye ile rekabetine kurban etmeye hazırlanıyor. Yunan parlamentosu, Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin hazırladığı ve mültecileri Türkiye’ye iade etmeyi içeren skandal göç yasasını onayladı. Muhalefet, Miçotakis’i ‘göçmen meselesini Türk-Yunan sorunu haline getirmekle’ suçladı. 

“Uluslararası Koruma ve Diğer Hükümler Hakkında” adı altında hazırlanan yeni kanun, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye’ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulmasına odaklanıyor. Ege Denizi’nden yeni göç dalgasını engellemek adına Yunan Sahil Güvenliği’ne daha fazla yetki tanıyan yasa, iltica talebi reddedilen göçmenlerin geri gönderilebileceği ‘güvenli kaynak ülkeler’ ve ‘güvenli üçüncü ülkeler’ listesi oluşturulmasını öngörüyor. 

MÜLTECİLER SÜRÜLECEK 

Kanunda ayrıca, yeni yasal çerçeve kapsamında Ege adalarından 20 bin göçmenin anakarada oluşturulacak yeni kamplara taşınması, tutuldukları kamplarda yasa ve kurallara uymayan göçmenlerin iltica hakkından mahrum edilmesini kapsıyor. Miçotakis hükümeti bu adımla on binlerce mülteciyi ülkenin kuzeyine sürerek Ege Adaları’nda turizmi canlandırmayı amaçlıyor. 

MUHALEFET TEPKİLİ 

Öte yandan, kanuna tepki gösteren ana muhalefet SYRİZA’nın lideri Aleksis Çipras, hükümetin göçmen meselesini uluslararası bir mesele olmaktan çıkarıp Türk-Yunan sorunu haline getirdiğini ifade etti. 

Rekor sığınmacı akını 

Yunanistan’a sığınan mülteci sayısında son aylarda rekor artış yaşanmıştı. Çoğunluğunu Afgan ailelerin oluşturduğu göçmen grupların sayısı Ağustos’ta 6 bini geçerek aylık olarak son üç yılın en üst seviyesine çıkmıştı. Midilli Adası’na bir gecede 13 botla 547 göçmen ulaşarak ‘bir günde Yunanistan’a en yüksek mülteci geçişi’ rekorunun sahibi olmuştu.

AB’den Ankara’ya 663 milyon avro

AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016’da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında AB’nin taahhüt ettiği toplam 6 milyar avroluk mali kaynağın ödemeleri tamamlanmak üzere. AB Komisyonu, mutabakat kapsamında 663 milyon avroluk kaynağın daha Türkiye’ye iletileceğini açıkladı. Mülteci mutabakatı kapsamında sağlanan desteğin sağlık ve eğitim sisteminde kullanılması öngörülüyor. AB Komisyonu üyesi Hristos Stilianidis, söz konusu meblağın Türk hükümetine değil, bölgede faaliyet gösteren insani yardım örgütlerine aktarılacağını ifade etti.

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