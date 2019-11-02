Komşudan göçmenleri Türkiye’ye iade yasası 

Doğu Akdeniz’de sırtını İsrail ve darbeci Sisi’nin Mısırı’na dayayarak Kıbrıs açıklarında kaçak gaz arama faaliyetleri yürüten Yunanistan, şimdi de göçmenleri Türkiye ile rekabetine kurban etmeye hazırlanıyor. Yunan parlamentosu, Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin hazırladığı ve mültecileri Türkiye’ye iade etmeyi içeren skandal göç yasasını onayladı. Muhalefet, Miçotakis’i ‘göçmen meselesini Türk-Yunan sorunu haline getirmekle’ suçladı.

“Uluslararası Koruma ve Diğer Hükümler Hakkında” adı altında hazırlanan yeni kanun, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye’ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulmasına odaklanıyor. Ege Denizi’nden yeni göç dalgasını engellemek adına Yunan Sahil Güvenliği’ne daha fazla yetki tanıyan yasa, iltica talebi reddedilen göçmenlerin geri gönderilebileceği ‘güvenli kaynak ülkeler’ ve ‘güvenli üçüncü ülkeler’ listesi oluşturulmasını öngörüyor.

MÜLTECİLER SÜRÜLECEK

Kanunda ayrıca, yeni yasal çerçeve kapsamında Ege adalarından 20 bin göçmenin anakarada oluşturulacak yeni kamplara taşınması, tutuldukları kamplarda yasa ve kurallara uymayan göçmenlerin iltica hakkından mahrum edilmesini kapsıyor. Miçotakis hükümeti bu adımla on binlerce mülteciyi ülkenin kuzeyine sürerek Ege Adaları’nda turizmi canlandırmayı amaçlıyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Öte yandan, kanuna tepki gösteren ana muhalefet SYRİZA’nın lideri Aleksis Çipras, hükümetin göçmen meselesini uluslararası bir mesele olmaktan çıkarıp Türk-Yunan sorunu haline getirdiğini ifade etti.