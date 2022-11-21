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Dünya

Komşudan İran açıklaması: Affedilemez

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran'ın dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, uluslararası toplumu 'İran'ın devam eden saldırganlığı konusunda net ve ilkeli bir pozisyon almaya' çağırdı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
Komşudan İran açıklaması: Affedilemez
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IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin dün gece Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın, Irak'ın ve Irak Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlalleri affedilemez ve uluslararası hukuk ve komşuluk ilişkilerinin büyük bir ihlalidir. İran Cumhuriyeti'ni Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bu şiddetli kampanyayı durdurmaya çağırıyoruz. İstikrara şiddet yoluyla asla ulaşılamaz.

IKBY, Bağdat'taki dost ve ortaklarını, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası toplumu İran'ın devam eden saldırganlığı konusunda net ve ilkeli bir pozisyon almaya çağırıyor."

Dün gece Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füze ile Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirilmişti.

IKBY Anti-Terör Biriminden yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadeleri kullanılmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırılarda 1 İKDP üyesi hayatını kaybetmişti.

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