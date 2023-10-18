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Dünya

Komşudan İsrail'e dikkat çeken çağrı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği saldırıdan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdıklarını ancak bunun sivil halkı koruyarak ve uluslararası hukuka uygun yapılması gerektiğini söyledi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
Komşudan İsrail'e dikkat çeken çağrı
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Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Miçotakis, bugünkü toplantının Yunanistan'ın yakın çevresinin büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldiğini ifade etti.

Miçotakis, "Öncelikle, Gazze'de hastaneye yapılan saldırıdan duyduğum üzüntü ve rahatsızlık ile gerçekte tam olarak ne olduğunun araştırılması gerekliliğini dile getirmek istiyorum." dedi.

Yunanistan'ın İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdığını ifade eden Miçotakis, "Ancak bu her zaman uluslararası hukuka uygun bir şekilde olmalı ve şu an en temel endişe Gazze'de sivil halkın korunması ve bu sivil halka insani yardım yapılması olmalı." diye konuştu.

Miçotakis, güvenlik şartları olgunlaştığında bölgeyi en kısa zamanda ziyaret edeceğini belirterek, cumartesi günü Filistin sorununun görüşülmesi için Mısır'ın düzenleyeceği uluslararası toplantıya katılmak üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Yunanistan Başbakanı
  • Gazzede saldırı
  • İsrail hukuku

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