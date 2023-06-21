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Dünya

Komşudan PKK'ya karşı operasyon açıklaması: Hazırız

Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdulvahap es-Saadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimat vermesi halinde, diğer terör örgütleri gibi PKK'ya karşı da operasyon düzenleyebileceklerini söyledi.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Komşudan PKK'ya karşı operasyon açıklaması: Hazırız
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Saadi, başında bulunduğu servisin faaliyetleri hakkında Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya karşı operasyon düzenleyip düzenlemeyecekleri" yönündeki sorusu üzerine Saadi, "Terörle Mücadele Servisi olarak her türlü terör örgütüne karşı mücadele vermeye hazırız. Bu noktada Silahlı Kuvvetler Başkanı ve Başbakan Sudani'nin talimat vermesi halinde (PKK'ya karşı operasyon) her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Terörle Mücadele Servisi Irak'ın tüm kentlerinde bulunuyor. yanıtı verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge gücü ile işbirliğine de değinerek, Erbil ve Süleymaniye'de Terör Mücadele Servisi'ne bağlı birer askeri alayın kurulabileceğini belirten Saadi, "Erbil'den 40 teröristi teslim aldık. Kürdistan bölgesel yönetiminde süren operasyonlarımızda Erbil ve Süleymaniye ile yüksek koordinasyon içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

  • Abdulvahap es-Saadi
  • Irak

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