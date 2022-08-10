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Dünya

Komşudan resmi açıklama: O görevi Türk şirketler üstlenecek

Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketin yapacağı bildirildi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
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Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip "TAV Havalimanları ve 77 İnşaat" ortaklığına verildiğini söyledi.

Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.

Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.

BÜYÜK ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Musul Havalimanı, IŞİD'in 2014'teki saldırısı ve ardından yaşanan çatışmalarda büyük zarar görmüştü. Havalimanının yenilenmesi için çalışma başlatılmıştı.

  • Musul
  • Necim el-Cubburi
  • türk şirketleri

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