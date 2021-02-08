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Dünya

Komşudan Rusya'ya nota

Komşu İran 'Fars Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdi.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 08:19 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:19
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdiklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade Rusya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Arap Körfezi" ifadesini kullanması nedeniyle İran'ın Moskova Büyükelçiliği aracılığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verdiklerini belirtti.

Türkiye'de Basra Körfezi olarak bilenen bölge için İran "Fars Körfezi", Arap ülkeleri ise "Arap Körfezi" ifadesini kullanıyor.

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