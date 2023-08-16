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Dünya

Komşudan terör örgütü PKK'ya isyan: Bölgenin gelişmesini istemiyorlar

Duhok Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) hizmet edilmesini engellediğini belirterek, 'Birçok projeyi ve yol yapım çalışmalarını PKK'nın varlığı nedeniyle durdurduk. PKK bu bölgenin gelişmesini istemiyor.' dedi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Komşudan terör örgütü PKK'ya isyan: Bölgenin gelişmesini istemiyorlar
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Duhok Valisi Tatar, Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Şeladize nahiyesinde medya mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını eleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye hizmet götürülmesini engellediğini söyleyen Tatar, "Birçok projeyi ve yol yapım çalışmalarını PKK'nın varlığı nedeniyle durdurduk. PKK bu bölgenin gelişmesini istemiyor." dedi.

IKBY'lilerin PKK nedeniyle köylerine gidemediğini kaydeden Tatar, "PKK bu bölgelerin gelişmesini istemiyor. Bölge halkımız köylerine gidemiyor. Ben de buralıyım ve köyümüze gidemiyoruz." diye konuştu.

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Enfal katliamında da köylerimizden mahrum kalmıştık. Şimdi burada halk hizmetlerin gelmemesinden bunalmış durumda. Kim köyünün 40-50 yıl (PKK tarafından) işgal edilmesini kabul eder?

Burada insanlar tarlasının kardeşi tarafından bile alınmasını kabul etmediği için cinayet işliyor. Bölgemiz işgal edilmiş ve haksızlığa uğramış durumda. Burada doğan çocuklar köylerini henüz görmüş değil."

Tatar, Zaho'dan Erbil'in Halifan bölgesine kadar giden bir yol projesi bulunduğunu belirterek, "Ancak PKK'lılar yolu kesti ve engel oldular. Bölgeye hizmet götürülmesini engelliyorlar." ifadelerini kullandı.

  • Duhok Valisi Ali Tatar
  • terör örgütü PKK
  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

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