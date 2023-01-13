Komşudan Türkiye sınırına teftiş! Dikkat çeken 2017 yılı detayı

Türkiye'den gelen mülteci akımını durdurmak amacıyla Bulgaristan savunma bakanı ve içişleri bakanlığından ortak heyet, Lesovo Gümrük Kapısı'nda Türkiye sınırındaki tel örgüde sorunları tespit etmek için bölgede teftiş yaptı.

"BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIRINDAKİ TEL ÖRGÜDEN ORDU SORUMLUYDU"

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkomiser Petar Todorov bölgedeki teftişin ardından yaptığı açıklamada, "Tel örgü polis, jandarma ve askerlerimize sadece yardımcı oluyor. Bu tel örgü artık aşılması çok kolay bir sete dönüştü. O yüzden hiç durmadan onun sağlamlaştırılması için çalışıyoruz. Geçen yıl sonuna kadar Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tel örgüden ordu sorumluydu. Şimdi ise sınır polisi. Türkiye'den mülteci baskısı çok yoğun. Sınırda çalışan polislere Avrupa FRONTEX sınır polisi de destek oluyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Bulgaristan'a girmeye çalışan 164 bin düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

2017 YILI DETAYI

259 kilometre uzunluğunda olan ve Avrupa Birliği'nin dış sınırı olma özelliğini taşıyan Bulgaristan- Türkiye hattı üzerindeki tel örgünün, mültecilerin Türkiye'den AB'ye yasa dışı geçiş yapmasına engel olması amacıyla 2017 yılında kurulmaya başlanmıştı.