Rekani, Bağdat'ta düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk heyetinin katıldığı "Irak İşveren İdareleri ile Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu.

Türkiye'den Irak'a 'hazırız' mesajı

Türk heyetini Bağdat'ta karşılamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rekani, Türk şirketlerinin 2005 yılından bu yana Irak'ta hayata geçirdiği projelerden ve tüm zorluklara rağmen Irak pazarına girmelerinden övgüyle söz etti.

Irak Ticaret Bakanı Davud: Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın başlattığı en önemli stratejik projedir

Irak'ın yeniden imar ve altyapı çalışmalarına tanıklık ettiğini aktaran Rekani, Türk şirketlerini söz konusu projelere katılmaya ve yatırım yapmaya çağırdı.