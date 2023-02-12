İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2023 Pazar / 22 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşudan yoğun destek: Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
Dünya

Komşudan yoğun destek: Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.

AA12 Şubat 2023 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Komşudan yoğun destek: Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
ABONE OL

Cosmote ve Vodafone Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'deki yakınları ile görüşmek isteyenler için görüşme ve mesajların ücretsiz olacağı açıklandı.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan Cosmote ve Vodafone Yunanistan abonelerinden de konuşma, kısa mesaj ve internet için roaming ücreti talep edilmeyecek.

Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi. Vodafone Yunanistan, kurum olarak depremzedelere destek verirken, çalışanlarına da depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

- YEMEK SİPARİŞLERİNDE DE DEPREMZEDELERE DESTEK

Yunanistan'ın en sık kullanılan yemek sipariş sitesi "e-food" da siparişlerde, depremzedeler için 1 avro bağış seçeneği ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.