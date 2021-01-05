Komşudan yüzlerce İHA'lı tatbikat

AA 05 Ocak 2021 Salı 12:26 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 12:26

İran'ın Simnan eyaletinde iki gün sürecek insansız hava araçları (İHA) tatbikatı başladı.

Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce İHA'nın yer aldığı tatbikatta, gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanacak." dedi.

Musevi, iki gün boyunca havadan havaya füzeler kullanılarak hava hedeflerinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nokta atışıyla füzelerle vurulması ve intihar saldırıları gibi operasyonların tatbikatının yapılacağını kaydetti.

