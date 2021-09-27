Komşular arasında kriz: 'Son 24 saat' tehdidi!

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:39

Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Jarinje sınır kapısına giden yol Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılırken, Kosova Özel Harekat Kuvvetleri bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Kosova polisi tarafından korunan sınır kapılarında durum sakinliğini korurken, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR) bağlı bir birliğin inceleme yapmak için bölgeye geldiği ve kısa bir süre sonra da ayrıldığı ifade edildi.

- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyükelçilerle görüştü

Sırbistan sınırında ise ülke ordusunun konuşlandırılmasına ilişkin ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya büyükelçileriyle görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin barışı korumayı savunduğunu söyledi.

İlgili ülke büyükelçileri Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan krizin sona ermesi çağrısında bulunurken, Vucic, Sırpların küçük düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

- Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO da Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulunmuştu.

- Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.