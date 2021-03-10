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Dünya

Komşusunun tehdidi ülkeye pahalıya patladı! ABD ücreti artırdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yarımadada bulunan ABD savunma kuvvetleri için bu ülkeye 2021'de yüzde 13,9 daha fazla ödeme yapılacağını duyurdu. ABD'nin halihazırda Güney Kore'de 28 bin 500 civarında askeri bulunuyor. Askerler, 'Kuzey Kore tehdidi' ile bölgedeki ABD çıkarlarına hizmet etme amacıyla burada konuşlu.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:23
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Yeni anlaşma kapsamında, Seul yönetimi, bu yıl için 1,03 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, yeni anlaşmanın ABD birliklerinin Kore'deki "istikrarlı varlığına ihtiyacı" yeniden teyit ettiğini belirtti.

Güney Kore, önceki anlaşma kapsamında, yarımadadaki ABD kuvvetleri için 920 milyon dolar gibi bir para ödüyordu.

ABD'nin halihazırda Güney Kore'de 28 bin 500 civarında askeri bulunuyor. Askerler, "Kuzey Kore tehdidi" ile bölgedeki ABD çıkarlarına hizmet etme amacıyla burada konuşlu.

Söz konusu yeni anlaşmanın Güney Kore yasama organınca da onaylanması gerekiyor.

TRUMP, YILLIK 5 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

TRT Haber'in haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'deki ABD askeri varlığı için bu ülkeden yıllık 5 milyar dolar talep etmişti.

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