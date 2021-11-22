Komşusuyla gerilim zirvede: Savaşa dönsün istemiyoruz

Habertürk 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:06

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Belarus sınırında mahsur kalan 2 bin göçmenin Avrupa Birliği tarafından kabul edilip edilmeyeceğine dair yanıt beklediklerini söyledi.



Belarus'un resmi haber ajansı Belta'ya konuşan Lukaşenko, Almanya'nın anlaşmayı kabul etmesini talep edeceğini ve AB'nin kendileri ile teması kurmadığını söyledi.

Lukaşenko, "Polonya ile savaşa dönecek bir çatışma yaşamak istemiyoruz" dedi.

Polonya'yı adımlarının sonuçlarını düşünmesi gerektiği konusunda uyaran Lukaşenko, "Ukrayna'nın doğusunda yaşananlara benzer şeyler meydana gelebilir." dedi.

Lukaşenko, bu ay sonunda sığınmacıları ülkelerine göndermek için ikinci bir uçuşunun planladığı söyledi.

Avrupa Birliği, Belarus'u binlerce göçmeni AB sınırına itmekle suçluyor, Belarus ise bu suçlamaları reddediyor.

SAĞLIK SORUNLARI ARTIYOR

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kapalı alanda bekleyen kişilerin sağlık sorunları her geçen gün artıyor.

Habertürk'ün haberine göre, Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesindeki lojistik merkezinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 bin civarında kişinin beklediği kapalı alanda yaşam şartları gün geçtikçe zorlaşıyor.

Belarus halkı, Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belarus Sınır Komitesi ve Belarus ordusu sınırda bekleyenlere yardım etmek için seferber olsa da insani ihtiyaçlar artıyor, sağlık sorunları da çoğalıyor.

Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri de belirli aralıklarla maske dağıtıyor.

ZATÜRRE YAYGIN HASTALIK

Bu kişilerin hastaneye kaldırılış sebebinin çoğunlukla zatürre, akciğer ve diğer solunum yolları hastalıkları ile diyabet olduğunu bildiren Karayev, "Ağırlıklı olarak sınırda bekleyenler öksürük, grip, göğüs ve karın ağrısı şikayetleriyle sağlık ekiplerine başvuruyor. Çocuklar ve hamile kadınlar ise gerektiğinde hastanede tedavi altına alınıyor." ifadesini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Gerald Rockenschaub, Belarus-Polonya sınırındaki durumun zor olduğunu vurgulayarak, "Sınırda bekleyenler sağlıkları konusunda şikayet ediyor. Bazılarının kronik hastalıkları var. Belarus hükümeti, bu problemleri çözmeye çalışıyor." dedi.

Rockenschaub, sınırda bekleyenlerin çoğunluğunun ülkelerine geri dönmek istemediğini belirterek, ilaç, uluslararası tıbbi yardım paketleri ve hijyen ürünleri ile destek sağlama sözü verdi.