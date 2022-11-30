Komşuya ABD kıskacı! Türkiye korkusu yüzünden S-300'den vazgeçmek istemiyorlar

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Yunanistan'dan S-300'ler dahil olmak üzere bazı silah sistemlerini Ukrayna'ya göndermesini talep ettiği bildirildi. Yunanistan'ın iki büyük gazetesi Kathimerini ve Ta Nea'nın bildirdiğine göre Washington, Yunanistan'ın 90'lı yıllarda Rusya'dan satın aldığı S-300 bataryalarının yanı sıra Yunan ordu envanterindeki OSA-AK ve TOR M-1 hava savunma sistemleri ile BMP-1 tipi zırhlı araçların da Ukrayna'ya gönderilmesini istiyor.



"S-300 TARTIŞMASI SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ise Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir silah yardımının söz konusu olmadığını söyledi. İkonomu, Yunanistan'ın Ukrayna'ya daha önce insani ve askeri yardım gönderdiğine dikkati çekerek, "Şu an masada böyle bir konu yok. Her halükarda, ülkemizin savunması için gerekli olan silah sistemleri (S-300) böyle bir tartışmanın konusu olamaz." diye konuştu.

Yunan İn.gr haber sitesi S-300 konusunda ABD, Yunanistan ve Rusya arasında devam eden sürecin irdelendiği bir analizi manşetine taşıdı.

Haberde, ABD'nin Yunanistan'dan elindeki S-300'leri Ukrayna'ya vermesini talep ettiği, Atina'nın ise "Türkiye'den gelen tehditlerine" karşılık Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalara telafi sistemler gönderilmesini istediği bildirildi.

Haberde, Yunanistan'ın muhtemel S-300 kararının kendi güvenliğini tehlikeye sokacağının altı çizildi. Türkiye ve Yunanistan arasında süregelen ve yakın dönemde tırmanışa geçen gerginliğin ülkeyi diken üzerinde tuttuğu aşikar...

"ANKARA İÇİN ANA CAYDIRICI UNSURLARDAN BİRİ" OLDUĞUNA İNANIYORLAR

Komşu kendi ifadeleriyle bıçak sırtı bir karar zorlanıyor... Yunan The Banking News'te yer alan bir haberde Yunanistan'ın S-300'leri Ukrayna'ya göndermesinin Türkiye'ye karşı ciddi bir güvenlik açığı olacağı vurgulandı. Yunanlılar S-300'lere çok güveniyor, sıklıkla gündeme taşıdıkları silahların "Ankara için ana caydırıcı unsurlardan biri" olduğuna inanıyor...

Yunanistan kendi güvenliğini bağladığı silahları, kendi gücünün zayıflayacağını bile bile Ukrayna'ya bağışlayabileceğini tartışıyor.

UKRAYNA İÇİN YETERLİ DEĞİL

Aslında Yunanistan'ın elinde bulunana S-300'ler etki alanları ve sayıları nedeniyle Ukrayna'nın güvenliğini sağlayabilecek kapasitede değil, ancak yine de bazı temel ihtiyaçların karşılanması mümkündür.

Ekim 2022'de Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Kiev'e yaptığı ziyarette Ukraynalı mevkidaşı Dmitry Kouleba, Atina'ya "Yunanistan'ın Ukrayna'ya toprak bütünlüğünü korumak için sağladığı silahlar için" teşekkür etti. Yunanistan, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor, hatta askerlerin eğitimine bile destek oluyor. Ve silahların asıl sahibi olan Rusya'ya ABD'nin üzerinde kurduğu baskı nedeniyle 'mecburi' bir yaptırım uyguluyor.

MODERNİZASYON SIKINTILARI KAPIDA

Tam bu noktada haberde yer alan başka bir sinir ucuna değinmek gerekir. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Yunanistan elinde bulunan S-300'lerin modernizasyonu konusunda sıkıntılar yaşamaya hazırlanıyor.

YUNANİSTAN'IN İKİ CİDDİ SORUNU

Analizde yer alan bilgilere göre, Yunanistan bu talebi çoktan reddetmiş olabilir. Bunun iki ciddi nedeni var. Bunlardan ilki silahların asıl sahibinin (Rusya) onayı dışında satılma hakkının olmaması. Yunanistan'ın muhtemel bir hatası bir anda Rusya ile sıcak temasına neden olabilir.

İkinci neden olarak ise tabii ki Türkiye öne sürülüyor... S-300'eri elden çıkarmak ve Rusya'yı karşısına almak komşunun çokta istediği bir konjonktür olmaz.

KOMŞUNUN İPLERİ ABD'NİN ELİNDE

Yunanistan kendi göbeğini doğrudan ABD'ye bağlamış durumda... Muhtemel bir tehlikede güvenliğini sağlayamayacağı düşüncesi nedeniyle ABD gölgesinde ilerlemenin daha sağlıklı olacağına inanıyor. Haberde yer alan bilgilere göre yakın dönemde Amerikalılar, Yunanistan'a Rus alternatifi silahlar sağlamak ve hatta mevcut helikopterlerini kademeli olarak modernize edebileceği taahhüdünü verdi.

"Mevcut Başbakan Kyriakos Mitsotakis, son 30 yılın en Rus karşıtı ve Amerikan yanlısı Yunan siyasetçisidir. " denilen haberde, "Ondan önce, tüm Yunan başbakanları Rusya Federasyonu'na yaptırım uygulama gereğinden şüphe duyuyorlardı, ancak Miçotakis onları destekledi. Miçotakis, ABD'deki Yunan toplumuyla yakından bağlantılıdır ve Ukrayna'ya destekle birlikte Amerikalılarla bağların güçlendirilmesi politikasının temellerini oluşturmaktadır. Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'nden doçent Vadim Trukhachev, Vzglyad gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın savunmasının ana garantörleri olarak gördüğü Amerikalılar ve Fransızlardır." ifadelerine yer verildi.

Haberde, ABD'nin Yunanistan'a silah sağlaması halinde bile bu sistemlerin kullanılır duruma gelmesinin zaman alacağı ve bu süre zarfından Yunanistan'ın hava gücünün özellikle Türkiye'ye karşı zayıflayacağı belirtildi.

Haber şu ifadelerle tamamlandı:

Yunanistan, Türkiye karşısında kendi savunmasını zayıflatma pahasına Ukrayna'ya yardım etmek istiyorsa, muhtemelen bu sorunun cevabını çok yakında öğreneceğiz.

STAR GAZETESİ