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Dünya

Komşuya açık gözdağı: Savaşmak istemiyoruz ama gerekirse...

İran ile savaşmak istemediklerini ifade eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, ancak gerekirse cevap vermeye hazır olduklarını açıkladı.

AA16 Mart 2021 Salı 07:20 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 07:20
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ülkesinin İran ile savaşmak istemediğini ancak gerekirse cevap vermeye hazır olduğunu belirtti.

Lübnan'da LBC televizyonuna konuşan McKenzie, Washington'un son iki yılda Tahran üzerinde maksimum baskı politikası izlediğini ancak Joe Biden yönetiminin bu yöntemi değerlendirme içinde olduğunu ifade etti.

McKenzie, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı operasyonlarını "saldırgan bir eylem" olarak nitelendirdi.

"İran'ın vekalet savaşlarını yürütenler tarafından Irak'taki güçlerimize yapılan operasyonlar, büyük ihtimalle saldırgan bir eylem." diyen McKenzie, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili intikam tehdidine karşı Amerikan kuvvetlerinin cevap vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

McKenzie, bölge sularında yapılan ticaretin selametini sağlamak üzere sürekli icraat içinde olduklarını kaydetti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada da McKenzie'nin ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea eşliğinde Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya geldiği belirtildi.

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