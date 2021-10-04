Komşuya tepki gösterdi: Hiçbir zaman müdahale etmelerini istemedik

AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:54

El-Gazvani, Fransız haber sitesi L'opinon'a gündeme dair özel bir mülakat verdi.



Mülakatta Mali hükümetiyle Rus güvenlik şirketi Wagner'in anlaşacağı iddiaları sorulan el-Gazvani, Mali'nin G5 Sahel Gücü üyesi olduğuna işaret ederek, "Eğer bir G5 Sahel ülkesi yeni bir askeri aktörle anlaşmak istiyorsa, öncelikle bölgedeki ortaklarına danışmalı ve ortak bir tavır takınmalı. Komşumuzun projelerinin gerçekliği hakkında bilgi almak için Bamako'ya kısa süre önce bir heyet gönderdim." ifadelerini kullandı.

El-Gazvani, Fransa'nın Mali'de çekilmeyeceğini açıkça ifade ettiğini, sadece Barkhane operasyonunun şekil değiştireceğinin altını çizerek, bu değişimi, bölgede kaosa yol açacak bir etken gibi düşünmemek gerektiğini belirtti.

Bölge ülkelerinin ordularının, kendi güvenliklerini sağlayabilecek aşamaya gelmesi gerektiğinin altını çizen el-Gazvani, "Bazı alanlarda destek alsak dahi Fransızlardan, Amerikalılardan veya diğer ortaklardan güvenliğimizi sağlamalarını isteyemeyiz. Moritanya'da Fransızlardan hiçbir zaman müdahale etmesini istemedik." değerlendirmesinde bulundu.

- Wagner askerleri Mali'de olabilir

Rus haber sitesi Avia.pro, 1 Ekim'de Rusya'dan gönderilen silah ve 4 helikopterle beraber Rus paralı askerlerin de Mali'ye ulaştığını öne sürmüştü.

Silah ve helikopterler Mali Savunma Bakanı Sadio Camara tarafından teslim alınmış ancak Wagner askerlerine ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin, Mali'de konuşlanacağına dair iddialar, Fransa ve AB ülkelerini harekete geçirmişti.

Halihazırda 2012'den bu yana Sahel'de askeri operasyonlar yürüten Fransa, Rusya'nın bölgedeki varlığına şiddetle karşı çıkarken, İngiltere ve AB de Wagner'in varlığından endişe duyduğunu açıklamıştı.

- İddialar yalanlanmadı

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Malili yetkililer ise iddiaları yalanlamamış ve güvenlik konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Malili yetkililerin, Wagner ile görüştüğünü doğrulamış, Mali'nin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgulamıştı.

- Sahel'de Wagner dönemi başlayabilir

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Fransa'nın Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

