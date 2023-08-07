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Dünya

Komşuyu tedirgin eden 4 Türk silahı! ''Ege direkt olarak ikiye bölünebilir''

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılı adımları komşu Yunanistan'da gündem olmaya devam ediyor. Yunan basını son olarak Türkiye'nin 4 füzesine dikkat çekti. Kasırga'nın 100; Yıldırım'ın 150; Bora'nın 300 ve Tayfun'un 1000 kilometre menzile ulaşabileceğini ifade eden Yunan Pentapostagma gazetesi, 'Yukarıdaki füze sistemlerini varsayımsal olarak yerleştirirsek, tüm adalarımız ortaya çıkar. Ege direkt olarak ikiye bölünebilir' diye yazdı.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 08:35 - Güncelleme:
Komşuyu tedirgin eden 4 Türk silahı! ''Ege direkt olarak ikiye bölünebilir''
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Türkiye'nin savunma sanayiini ele alan Yunan basını Türk cephaneliğindeki füze sistemlerininden 4 tanesini ele aldı. Türkiye'nin çok güçlendiğini dile getiren gazete, "Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek Atina hükümetine çağrıda bulundu.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor.

Pentapostagma isimli Yunan gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını ele alarak cephanelikte bulunan füze sistemlerini sıraladı:

1. Kasırga

2. Yıldırım

3. Bora

4. Tayfun

Kasırga'nın 100; Yıldırım'ın 150; Bora'nın 300 ve Tayfun'un 1000 kilometre menzile ulaşabileceğini ifade eden gazete, "Yukarıdaki füze sistemlerini varsayımsal olarak yerleştirirsek, tüm adalarımız ortaya çıkar. Ege direkt olarak ikiye bölünebilir" dedi.

Bunun yanı sıra KC135 hava tankerinden de bahseden Pentapostagma, "Türk Hava Kuvvetleri bu tankere sahip olduğu için havada yakıt ikmali yapma özelliğine sahip." dedi.

Yunanistan'ın acil kararlar alması gerektiğinden bahseden gazete, "Bir an önce durumları düzeltmeliyiz" dedi.

Yunan taarruz helikopterlerinin konuşlanması gerektiğinden bahseden Pentapostagma, "Kıbrıs'taki deniz üssünde acil durumlarda adayı korumak için bir fırkateyn ve bir denizaltının da mevcudiyetini planlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Pentapostagma ayrıca Lefkoşa yakınlarına 53 yılın ardından bir Yunan Tümen'in yeniden gitmesinin Ankara'da 'kesinlikle yoğun bir endişe' oluşturacağını iddia etti.

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